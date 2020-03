Ágatha Ruiz de la Prada se retracta ante el anuncio de demanda de su ex, Pedro J. Ramírez: "No quería relacionar su enfermedad con actividad alguna de su actual mujer"

Pedro J. Ramírez anunció a través de su perfil de Twitter medidas legales contra su ex, Ágatha Ruiz de la Prada, por sus últimas declaraciones. En su entrevista en LOC para 'El Mundo', le preguntaron a la diseñadora si su exmarido se había infectado por el coronavirus y ella respondió: "Si pero ha sido leve. Me imagino que habrá tenido algo que ver la manifestación del 8 de marzo. Ella (su mujer, Cruz Sánchez de Lara) es muy activa en eso, representa a algunas feminazis".

A raíz de estas declaraciones, Ágatha ha intervenido en directo en 'Sálvame' para leer un comunicado y retractarse de sus palabras: "Cuando se me preguntó por la enfermedad de Pedro J. expresé una opinión, no quería relacionar esta enfermedad con actividad alguna de su actual mujer". Además, ha añadido que, por lo que le han dicho, la actual mujer de Pedro J. no acudió a la manifestación.

Por otro lado, ha manifestado que no le gustaría que se entendiera de forma “peyorativa” su alusión a las “feminazis”, de quienes dice: “No tenía ninguna intención de ofender a nadie, adoro el movimiento feminista y lo respeto”. Pide que su expresión se entienda dentro de un “contexto coloquial” que no persigue deslegitimar al movimiento o a la actuación de sus seguidoras: “En cualquier caso me retracto ya que no quería ofender a Cruz Sánchez de Lara”.