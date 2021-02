María Patiño se harta de la "falta de profesionalidad" de Anabel Pantoja: “Para ser chula, hay que tener las espaldas muy limpias”

"¡Qué torpes!", se quejaba Anabel Pantoja dirigiéndose con enfado y retintín a la redacción: "Equipo de in - ves - ti - ga - ción". El motivo de su cabreo era, una vez más, su línea de joyas. Miguel Frigenti puso hace tiempo la lupa sobre ellas, asegurando que una conocida web las vendía por mucho menos dinero. 'Sálvame' quería descubrir si las joyas de la compañía china era igual que las que vendía Anabel y para ello traían al programa a un tasador para valorarlas. Pero le daban un anillo que, según la colaboradora, no formaba parte de su colección.

“Estas personas que se permiten la licencia de cuestionar lo que hace un programa tienen una opción, si le parece que es un programa que manipula y engaña, hay una opción súper digna que es irte, porque para ser chula tienes que tener las espaladas muy limpias”, se quejaba Patiño. Es más, cree que no se preocupa de lo que debería: "Su único problema es qué me pongo y cóo me peino estoy harta".