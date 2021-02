Se quejaba de que había tomado como ejemplo un anillo que no forma parte de su colección: “Para eso me hubierais dicho ¿Cuál es de tu colección? ¡Eso es lo que tenéis que hacer, equipo de investigación!”, decía con cierto tono despectivo y David Valldeperas le paraba los pies.

“¡Eh! ¡Eh! No te pases”, le gritaba a la colaboradora y tomaba el micro: “No pierdas el norte, no te equivoques porque yo no le falto el respeto a nadie”. Dicho esto, el director aclaraba que el equipo transmitía que aunque este anillo ya no forma parte de la colección de Anabel, sí lo fue en el pasado, aunque ella seguía negándolo.