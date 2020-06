Le costó un abandono y muchos enfados: el punto débil de Anabel Pantoja con los colaboradores de ‘Sálvame’

Anabel acabó abandonando el plató mientras le recordaba a su compañero que los asuntos judiciales de su familia estaban pasados y pagados, algo que él mismo no podía decir, con lo que el conflicto estaba más que servido.

Y no es ni la primera ni la última vez que pasa. La colaboradora salta por inercia ante la mínima alusión a su familia, les defiende a capa y espada pase lo que pase y esto le ha costado más de una bronca y un abandono del programa.

El abandono de Anabel Pantoja

Sucedió tras la segunda llamada de Isabel Pantoja a ‘Sálvame’. Kiko Hernández aseguró haber oído una conversación de Anabel con su tía en publicidad en la que entendió que su primo, Kiko Rivera, la acusaba de no haber cortado la llamada de su madre en directo para beneficiarse. La colaboradora no soportó la polémica, lo negó todo y se marchó del programa, aunque regresó pocos días después.

La guerra de Anabel Pantoja y Carmen Gahona

El enfrentamiento con Carmen Gahona fue más bien una batalla campal. Ella le pedía que no hablara de su familia, pero Carmen lo hacía, incluso dejaba caer que podría pedir una orden de alejamiento… y el conflicto estallaba.

Kiko Hernández se sintió “el tonto útil” de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja, pillada en plena ‘rajada’

Otra llamada de Isabel Pantoja a ‘Sálvame’ le creó más problemas con sus compañeros. Anabel Pantoja se desahogó durante una publicidad e hizo una llamada en la que se desfogó sin tapujos. También llamó “envidioso” a sus compañeros. Lo que no podía imaginar es que estaban grabando…

Anabel Pantoja y el “recochineo” con su familia

Lo que nunca ha aguantado Anabel es el “recochineo” con su familia, en concreto, con su abuela y su tío Agustín, con los que siempre ha querido proteger su intimidad. Por eso, en más de una ocasión se ha ido de plató para evitar escucharles. Sin embargo, a Kiko Hernández no le gustaba la “chulería” que escuchaba en las palabras de Anabel.

El ultimátum de Anabel Pantoja

Y, en más de una ocasión, Anabel ha amenazado con abandonar, sobrepasada con las críticas, aunque esta vez no fueron por su familia, fueron por su constante atención al teléfono móvil: “Si no curro, me voy”.