Anabel Pantoja, sobre Isa Pi: “Mi prima no va a ir al hospital”

De nuevo sin querer demasiados detalles del estado de salud de doña Ana, su prima Anabel Pantoja ha dejado claro que Chabelita no iba a ir al hospital a ver a su abuela “Mi prima no va a ir al hospital”. Anabel no duda que Isa hable con su madre y que le pregunte si necesita algo, pero tiene claro que no va a ir al hospital porque su relación durante años no ha sido la mejor “si no tienes relación qué pintas en una habitación de cuatro metros por cuatro… Lo que no significa que haya nadie allí esperándola con un palo para que no pase”.