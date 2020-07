La “acalorada” conversación de Anabel Pantoja con su prima Isa: “Cometí un error que no puedo contar”

Esta y otras declaraciones provocaron el estupor de la colaboradora, que no entendían los dardos de Isa. Por eso, la llamó tras el programa y mantuvieron una “acalorada” conversación de dos horas.

Isa le explicó que iba a hablar de otras cosas en la revista, pero que también le preguntaron por ella, así que respondió. De todos modos, Anabel le ha recriminado sus palabras e Isa ha aprovechado para hacerle otros reproches: que dijera que prefiere como artista a Omar Montes antes que a Asraf (su novio)… y hay algo más: “Pasó una cosa que no puedo contar, no la avisé y es verdad, cometí un error que no puedo contar aquí, tenía que haberle escrito un mensaje”.