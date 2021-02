Así que El Negro, como así llama la colaboradora a su prometido, ha roto su silencio a través de Instagram. En sus stories, Omar ha publicado mensajes de apoyo incondicional a su chica y también de enfado contra los demás: "Me duele que hablen sin saber, pero más que acusen y no se pongan en el lugar de cada uno. Cada uno es libre y responsable de sus actos".

"No es por mí, pero lo mío me duele", decía Omar en respuesta a las preguntas de sus seguidores y decía sentir "rabia", "pena" y "coraje": "Pero me voy a quedar callado que estoy más bonito".