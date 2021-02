Irene Rosales interviene en directo en 'Sálvame' cansada y enfadada por la defensa que Anabel hace de Isabel Pantoja

Irene Rosales ha pedido paso y ha intervenido en directo en ‘Sálvame’ evidentemente enfadada y molesta. El motivo era la polémica generada en torno al problema de adicciones de su marido, Kiko Rivera: “Es un tema que me duele bastante, porque el único momento en que mi suegra nos ayudó fue la semana que nos fuimos a ‘El Rocío”.

Y es que Irene se sentó con Isabel Pantoja para contarle el problema que sufría su marido y la cantante se los llevó a su casa de ‘El Rocío’. Sin embargo, no hubo más ayuda: “Nadie más nos ha ayudado, mi marido, mis compradres y yo”.

“La madre de Kiko podría haber ayudado y lo digo porque me duele y porque a día de hoy seguimos sufriéndolo, esto no acaba de la noche a la mañana y quiero dejarlo claro”, insistía Irene.

“Yo tenía una niña de tres meses, una niña de tres años y otro niño de seis años y a lo mejor, a consecuencia de tantas cosas estoy como estoy a día de hoy, que no estoy bien psicológicamente, porque he tenido que tirar de cosas que me correspondían, pero también correspondía a otras personas ayudar a Kiko”, reprochaba Irene.