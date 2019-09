Angy, excolaboradora de 'Día a Día', recuerda la despedida de Víctor Sandoval: "Siempre quería superar a María Teresa, intentaba anularla"

Asegura que Víctor estaba "muy subidito" y que no tenían mucho trato con él: "Siempre que nos veía tenía una palabra sarcástica para nosotros". Además, dice que lo único que quería era ser presentador: "Le encontraba siempre como que quería superar a María Teresa, intentaba anularla". Sobre sus últimos días en el programa recuerda que Víctor no paraba de hablar y que no estaba aparentemente incómodo.