La lacrimógena y tierna despedida de Antonio David Flores y su hija: "Sé que para ti no es fácil, agradezco tu valentía"

Las puertas de ‘GH VIP 7’ se han abierto para recibir a Antonio David Flores . El concursante ha estrenado la casa de Guadalix de la Sierra y se ha mostrado muy emocionado en su inauguración: “Este es mi regreso a la televisión y vengo con la finalidad de que la gente me conozca”.

David Flores ha asegurado que se ha quitado una mochila de encima y ha enviado un mensaje muy conmovedor a un gran seguidor de ‘Gran Hermano’, su hijo : “Le mando un beso y que lo amo, él me ha dicho que lo disfrute y que este es mi reality”.

El emotivo mensaje de su hija, Rocío Flores

Y antes de empezar su gran aventura en la casa, David ha dado las gracias a su hija por haber aceptado defenderle en plató: “Me sorprendió mucho que me apoyaras porque sé que para ti esto no es fácil . Agradezco tu valentía”.

Por su parte, la hija de Rocío Carrasco no ha podido contener las lágrimas y ha reconocido públicamente todo el esfuerzo que ha hecho su padre: “Llevas toda la vida luchando por tus hijos y te lo debía . Me va a costar pero te quiero con locura y ojalá te vea lo más tarde posible”.

Su conflicto judicial con Rocío Carrasco

Pero sin duda, Antonio David no es el mismo tras el proceso judicial que le ha enfrentado a la madre de sus hijos. David ha asegurado que es el "cañonazo" más grande que su exmujer le ha disparado y ha explicado sus palabras: "Me puso una querella por violencia de género, maltrato físico y psicológico continuado. Me pedía cinco años de cárcel y una indemnización de 80.000 euros".