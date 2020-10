La metamorfosis de Rafa Mora: de pretendiente en 'MyHyV' a estudiar periodismo en la universidad

Rafa se hizo conocido por su paso por ‘MyHyV’

Su personalidad, su físico y sus frases legendarias como el “ me río en tu cara ” hicieron que el valenciano se convirtiera en uno de los rostros más conocidos de la historia del programa. Rafa logró conquistar a una desconocida Tamara Gorro pero su relación no salió nada bien y terminó sentándose en el trono.

Rafa, uno de los colaboradores más polémicos de ‘Sálvame’

El talón de Aquiles de Rafa Mora

Todo sacrificio tiene su recompensa y el colaborador logró superar los exámenes con muy buenos resultados . “A veces me hundí porque los compañeros me reprocharon que no soy periodista”, confesó al contar los motivos que le habían impulsado a intentar crecer profesionalmente.

Rafa Mora empieza la carrera de periodismo

El colaborador ya ha emprendido el camino que le llevará hasta sus metas y, aunque solo lleva unas semanas de carrera, nos ha contado cómo lo está viviendo: “Ya he tenido mis primeras clases en la universidad. Son clases online pero sí tendré que ir para hacer los exámenes. De momento voy bien. No es fácil pero tengo la suerte de que Macarena está estudiando tercer año de Pedagogía y, si la veo estudiar, yo me siento mal si no lo hago así que me pongo al turrón”, ha explicado sobre su nueva vida como hombre de letras.