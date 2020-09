La reacción de la mujer de Antonio David Flores ante los rumores de deslealtad: "Sé con quién estoy"

Isabel cuenta que tuvieron una relación de tres meses en el año 2010 y el Poli le dio la razón. Sin embargo, Olga no entra en polémicas y dice confiar ciegamente en su marido: “Llevo días sin llevar a mi hija al colegio, lo entiendo todo, pero estoy perfectamente, amo a mi marido con locura y él a mí, no hay ningún problema”.

Y es que llevan 20 años juntos: “Sé con quién estoy, hemos tenido momentos malos, nos hemos hecho daño los dos, pero tenemos una familia muy bonita, le guste a la gente o no. Esto me afecta, pero sé con quién estoy, no tengo ningún problema”.