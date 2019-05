Ylenia Padilla confirmó en 'Viva la vida' que se había puesto en contacto con su ex, Antonio Tejado, pero que lo hizo solo porque se dejó algo de ropa en su casa. Sin embargo, también dejó caer que el hecho de que mande un mensaje no significa que esté pensando en boda y esta pullita no le ha sentado nada bien al aludido. Desde 'Sálvame', Antonio ha contado que estuvieron hablando, que estaba contento por el acercamiento y no entiende sus palabras ahora...