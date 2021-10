"Mi padre lo está pasando muy mal y no me gustaría hablar de este tema", decía Arancha, que cree que se trata de algo "muy íntimo" que atañe a su padre. Eso sí, dejaba claro lo que más le molestaba: "Las palabritas que dijo los otros días sobre el testamento de mi abuelo, pero no tengo nada más que hablar".