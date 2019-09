Belén Esteban advierte a Lydia Lozano: "Nosotras no hablamos de lo que haces tú"

"Nos ha parecido fatal a toda España que digas que Belén y yo no estamos bien porque salimos ayer", ha comenzado diciendo Belén Rodríguez a Lydia Lozano. "Te voy a decir una cosa muy seria", ha asegurado Belén Esteban. "No hables de lo que nosotras hacemos, porque nosotras no hablamos de lo que haces tú". "Pero...¿cómo que no?, si un día llegue de fiesta y os pusisteis a aplaudir", se ha defendido la tertuliana entre risas. "Habla del presente, el pasado no importa", le ha recordado la ganadora de 'GH VIP 3'.