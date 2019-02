Asraf saca de quicio a Belén Esteban: “Has chupado del bote toda la vida”

La "ilusión" de Asraf por Isa Pantoja no parece muy creíble para los colaboradores de 'Sálvame'. Belén Esteban le interrumpía en un par de ocasiones y esto, sumado a los comentarios susurrados, ha hecho que Asraf cargara contra la colaboradora: "No me tientes que te meto un corte que te dejo tiritando", le advertía Belén... Pero además, el exconcursante de 'GH VIP' ha tenido que hacer frente a las acusaciones de deslealtad.

Y el desencuentro ha tenido segundo asalto. Asraf contaba que de momento no se plantean nada serio, que no conoce a la familia de Isa y tampoco parece interesado en que esto cambie por el momento. Paz Padilla le preguntaba por su día a día, datos como la hora a la que se levantaban y el exconcursante de ‘GH VIP’ ha aprovechado para volver a cargar contra Belén: “¿A las cinco Belén?”; “no me tientes que te meto un corte y te dejo tiritando”, le han contestado. Belén cree que el problema es que a Asraf solo le han llevado a un debate porque no sirve como colaborador y él respondía: “¿Cree que quiero trabajar de esto? ¡Yo no me arrastro! No me hace falta trabar aquí, tú estás agarrada, aferrada a eso”.