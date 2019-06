"De los nervios" y al borde de las lágrimas: Belén Esteban vive su última tarde de soltera en 'Sálvame' y nos cuenta lo que más le preocupa

Belén Esteban lo reconoce, más que nerviosa es muy "tremenda". A veces no puede evitar los dramas y, a 9 días de su boda, se despide en la que es su última tarde de soltera en 'Sálvame'. La colaboradora llora "por todo", como cuando pone la canción con la que llegará al altar del brazo de Raúl Prieto... Pero, sobre todo, se emociona recordando a su padre. Además, la novia nos cuenta qué es lo que más le preocupa y cómo han sido los preparativos.

Llora, pero de alegría y emoción. Ahora, lo que más le preocupa a Belén es su madre, porque está muy emocionada; también su hermano mayor, que no se encuentra del todo bien, aunque le ha dicho que irá a la boda sin silla de ruedas ni muletas. Y es que estos días, aunque es fuerte, no puede evitar recordar a su padre: “Si me viera estaría súper contento”.