Belén Esteban, tras entrar en la casa de Toño Sanchís: “Es bonita, no la conocía”

Belén Esteban ya es la dueña de la casa que fuera de su exrepresentante, Toño Sanchís, pero no quiere dar datos. La hemos visto saliendo de la vivienda y ella solo ha dicho en ‘Sálvame’ que es “bonita” porque, por curioso que parezca, quien fuera su representante nunca le invitó a ir.

La vivienda necesita arreglos y Belén nos ha explicado que se va a encargar de hacerlo el marido de su amiga de toda la vida, Tina. Eso sí, deja claro que no baraja mudarse de Paracuellos del Jarama, donde vive ahora: “Estoy súper feliz, me encanta el pueblo y me llevo bien con la gente”.