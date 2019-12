Belén Esteban compara la relación de Lucía Rivera y Cayetano, con la de su hija y Jesulín: "La culpa no la tienen ni Eva González ni la Campanario"

Jesús Manuel asegura que Lucía Rivera echa la culpa de su mala relación con su padre a Eva González. Belén Esteban ha comparado la relación entre el torero y su hija, con la de Andrea Janeiro y Jesulín. "La culpa no la tiene Eva González, es como la Campanario. El padre no es ni Eva ni la Campanario, son Fran y Jesulín y si no tienen relación, ellos se lo pierden", ha dejado claro la colaboradora. "Yo muchos años he criticado unas acciones que Campanario ha hecho, pero no hace mucho he dicho que la culpa la ha tenido siempre el padre. Lo único que voy a decir es que estoy muy orgullosa de haber sacado a esa niña adelante y de la familia de la madre".