telecinco.es 11 ABR 2026 - 14:31h.

Detienen a un hombre por robar a los pacientes de un hospital en Torrevieja mientras dormían o se sometían a alguna prueba médica

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'Visto lo visto' muestra en su estreno unas imágenes que muestran la peor cara del ser humano. Se trata de un vídeo en el que se puede apreciar a un hombre campando a sus anchas por un hospital de Torrevieja. Parece disimular, haciendo que habla a través del móvil, pero lo que realmente hace es robar a los pacientes, personas mayores de origen extranjero principalmente, que se encuentran allí ingresados en ese centro hospitalario.

Así actuaba el ladrón del hospital de Torrevieja

El hombre, de 62 años, se dedicaba a deambular por los pasillos del hospital para inspeccionar las distintas habitaciones y qué pacientes había allí ingresados. Después, cuando estos dormían o abandonaban la habitación para someterse a alguna prueba médica, entraba y sustraía alguna de sus pertenencias. El hombre, detenido ya por la Guardia Civil, ha sido acusado de ser el presunto autor de tres delitos de hurto.

Las cámaras de seguridad del hospital han sido claves a la hora de identificar a este hombre, así como la investigación llevada a cabo por la seguridad privada del centro hospitalario. El área de investigación detectó un patrón común en estos robos, que solían ser dispositivos electrónicos de alto valor como teléfonos móviles y tablets. Además, robó también material médico. El sospechoso, un vecino de Elche, ya tenía antecedentes por hechos similares.