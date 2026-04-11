Natalia Sette 11 ABR 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla abiertamente sobre su diagnóstico de TDAH y las críticas que recibido por ello

Adara Molinero desvela las cosas que le critican como madre y que no va a dejar de hacer

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Adara Molinero ha dado un paso importante al hablar abiertamente sobre uno de los aspectos más desconocidos de su vida: su diagnóstico de TDAH. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha participado en un podcast junto a otras voces especializadas para dar visibilidad a este trastorno y compartir una complicada reflexión desde la experiencia personal.

Durante la conversación, en la que también han intervenido la presentadora Tania Llasera, el psiquiatra Javier Quintero y una divulgadora especializada, Adara se ha mostrado especialmente vulnerable. “Pensaba que era menos inteligente que los demás”, ha confesado, recordando cómo vivió su etapa escolar. “No podía estudiar, no podía concentrarme… Por mucho que lo intentara no podía”, ha contado visiblemente afectada.

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Tal y como explica, durante mucho tiempo sintió que había algo “diferente” en ella, pero no sabía qué era. “Sentía que era diferente hasta que me hice la prueba con un psiquiatra”, ha relatado. Ese momento supuso un antes y un después en su vida. “Ahora es un alivio pensar que a otras personas les pasa lo mismo y su cabeza funciona igual”, ha reconocido.

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Sin embargo, no todo ha sido fácil. “Decir públicamente que tengo TDAH me da bastante vergüenza”, ha admitido con sinceridad. Y es que, como ella misma cuenta, ha tenido que enfrentarse a críticas muy duras en televisión. “Cuando he estado en algunos programas, me he quedado pillada porque mi cabeza estaba pensando en otras cosas. Tartamudeo o no sé seguir el hilo… y me han llamado tonta o tarada, duele mucho”, ha desvelado con total honestidad.

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En este contexto, el psiquiatra Javier Quintero aporta una reflexión clave: “Un día se evalúan correctamente y empiezan a darle sentido. Dejas de pensar que eres un problema y pasas a pensar que tienes un problema”. Una diferencia que puede cambiar por completo la forma en la que una persona se percibe a sí misma.

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad es una condición neurobiológica que afecta a la capacidad de concentración, el control de impulsos y, en algunos casos, la hiperactividad. Aunque suele diagnosticarse en la infancia, muchos adultos lo descubren más tarde, especialmente en el caso de las mujeres, como señala Mireia, divulgadora: “Los estudios del TDAH se han hecho históricamente en varones”, lo que ha provocado que muchos casos femeninos pasen desapercibidos durante años.

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El tratamiento del TDAH varía según cada persona, pero generalmente combina terapia psicológica, pautas de organización y, en algunos casos, medicación. El objetivo no es “curarlo”, sino aprender a gestionar sus síntomas y mejorar la calidad de vida. Entender cómo funciona la mente es, en muchos casos, un antes y un después. Así ha sido para la exconcursante de ‘Gran Hermano’, que se lo diagnosticaron ya siendo adulta y ha tenido que aprender a vivir con ello.

Con este testimonio, Adara pretende darle visibilidad a un problema que padece mucha gente. Una confesión valiente teniendo en cuenta la exposición pública de la influencer. Con esto, la madrileña pretende ayudar a aquellos que estén pasando por lo mismo y mostrar que se puede tener una vida completamente normal.