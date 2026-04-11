El detenido había dicho al menor que "quería ser su novio", según el propio niño explicó a otro menor hace un tiempo

Los agentes siguen investigando la causa del asesinato del menor en Villanueva de la Cañada: buscan el arma del crimen

Compartir







MadridJulio, el autor del apuñalamiento mortal de un menor en un centro cultural de Villanueva de la Cañada, es un joven de 22 años que padecía una enfermedad mental desconocida por los servicios municipales, según ha informado el alcalde de la localidad, Luis Manuel Partida.

En declaraciones a los medios de comunicación, Partida ha lamentado los hechos, abundando en que es algo que "no tenía que haber sucedido", pero que "quien padece problemas a veces son incontrolables". Además, ha añadido que el detenido no tenía antecedentes.

El detenido había dicho al menor que "quería ser su novio"

Los hechos ocurrieron el jueves por la tarde en el Centro Cultural de Villanueva de la Cañada, cuando el sospechoso apuñaló en repetidas ocasiones en el cuello, tórax y espalda a la víctima, un menor de once años que salía de una clase de inglés.

PUEDE INTERESARTE Una agente de la Policía Nacional fuera de servicio dio la alerta del apuñalamiento del niño de 11 años asesinado en Villanueva de la Cañada, Madrid

Según recoge ABC, el menor había explicado hace un mes a otro chico la obsesión que tenía Julio por él: "Quiere ser mi novio o algo así. Ha pintado nuestras iniciales, 'J y D', en las paredes del ayuntamiento. Mi madre le ha dicho que no quiere que se junte más conmigo", habría dicho el menor, según recoge el citado medio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los agentes, que están recopilando el historial médico del agresor, han encontrado varias notas que podría haber escrito el joven y en las que aseguraba que no quiere ser un estorbo y que sufre una carga. Por el momento, los agentes se encuentran en la búsqueda del arma homicida, mientras que las muestras recogidas en el lugar de los hechos serán remitidas al laboratorio de Criminalística para su correspondiente análisis, según las mencionadas fuentes.

A estas horas, la investigación permanece abierta, y se centra en aclarar las circunstancias y los motivos que han propiciado el suceso.

David, un niño "muy bueno y tranquilo"

El alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Manuel Partida, encabezaba este sábado en la Plaza de España de la localidad un minuto de silencio para mostrar la consternación por un inexplicable crimen.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Durante la concentración, el padre de David, visiblemente afectado, ha recibido el pésame y el apoyo directo del alcalde y de otros representantes institucionales presentes en el acto.

Mihaela, prima de la madre de David, que se ha acercado al centro cultural donde ocurrieron los hechos a poner una vela, ha descrito al menor como "muy bueno y tranquilo" y ha pedido respeto para la familia en estos momentos de duelo.