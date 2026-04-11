Antía Troncoso 11 ABR 2026 - 13:27h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha visto obligada a tomar una complicadísima decisión por la salud de su hija

El tierno plan de Adara Molinero y Fani Carbajo junto a sus hijos: “Mi tarde ha mejorado”

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Fani Carbajo se ha roto por completo. La exconcursante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' se ha visto obligada a tomar una drástica decisión por la salud de su hija Victoria, algo que la ha dejado totalmente devastada. Ha sido a través de sus redes sociales donde la influencer ha compartido lo que le ha ocurrido y no ha podido evitar romper en llanto al explicar cómo se encuentra en estos momentos. ¡Descúbrelo todo en esta noticia!

La que fuera concursante de 'Supervivientes' no atraviesa su mejor momento. Fani Carbajo ha vivido unos últimos meses complicados tras tener que pasar en varias ocasiones por el quirófano por las células precancerígenas que le detectaron en el útero. Pese a que ya se encuentra mucho mejor, la complicada determinación que ha tenido que tomar y que se materializó ayer, la ha derrumbado. ¿De qué se trata?

Fani Carbajo, totalmente destrozada: "Llevo toda la tarde llorando"

Tal y como adelantó hace un par de semanas, la creadora de contenido se ha visto en la obligación de renunciar a sus gatos debido a la fuerte alergia que padece su hija. "No puedo tener a la niña todos los días tosiendo", ha declarado. A pesar de las críticas que ha recibido por ello, la creadora de contenido sostiene que esta es la mejor decisión por el bienestar de su pequeña.

Ha sido durante la tarde de ayer, 10 de abril, cuando ha tenido lugar la separación definitiva de sus gatos, motivo por el cual Fani Carbajo ha aparecido en sus redes visiblemente afectada: "Hoy un colega se va a llevar a mis gatos. Estoy súper triste. No los quiero estar observando porque cada vez que los miro me pongo a llorar. Es una pena todo", ha contado.

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Más tarde, con lágrimas en los ojos, la exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado: "Mi hijo Emilio le ha dicho a su padre que la niña tiene mucha alergia a los gatos y que la medicación no hace nada, y gracias al padre de mi hijo hemos encontrado una familia, sé que los van a cuidar, los van a amar y los voy a poder ver cuando quiera, pero que sepáis que ya se los han llevado y que me ha costado mucho".

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"Llevo toda la tarde llorando, estoy rota. No quiero hablar más del tema lo único quiero es que mi hija mejore en salud", ha finalizado diciendo una Fani Carbajo totalmente desconsolada.

"Cada madre toma sus decisiones y esta, aunque duela, es la mía"

Esta mañana, Fani Carbajo ha compartido un emotivo post de despedida dedicado a sus gatos tras siete años de "amor, casa y familia" con ellos. Una publicación en la que la influencer ha aprovechado para contestar a todos aquellos que juzgan su decisión: "Esto no va de mí, va de la salud de mi hija, que es una bebé a la que protejo y amo con todo mi ser".

"Visteis los brotes de alergia que me han llevado varias veces a urgencias y que los medicamentos no hacen nada (...) Mi hija sin parar de toser todos los días y por la noche, cuando más se agrava. Me preocupa mi bebé. No es una decisión fácil. He probado de todo, me negué, lo intenté y nada ha funcionado. Cada madre toma sus decisiones y esta, aunque duela, es la mía", ha sentenciado.