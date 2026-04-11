Lidia González 11 ABR 2026 - 09:30h.

Andrea Canel destapa la estrategia de Gilbert en su conflicto con Claudia Chacón y Helena Arauz

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Andrea Canel se ha sentado en el plató de ‘En todas las salsas’ para actualizar todos los detalles de su vida y para hablar claro de una polémica en la que se ha visto envuelta. Después de arremeter contra Gerard Arias, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ carga contra Gilbert tras su ruptura con Helena Arauz. La influencer tiene muy claro lo que siente al respecto y no ha dudado en contarlo frente a las cámaras. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

Con muchas ganas de hablar y decir todo lo que piensa sobre la situación que se ha vivido entre sus dos amigas, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ le dedica unas duras palabras a Gilbert. La creadora de contenido tiene muy claro cuál es la estrategia que está siguiendo y no ha dudado en sacarla a la luz: “Necesita calentar a Claudia para aparecer en la tele, de él no se va a acordar nadie”.

Pero también ha sido muy sincera para hablar del papel que ha tenido su amiga, Helena Arauz, en toda esta situación: “Ella sabe que Claudia y Rodri no se han liado”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que se ha sincerado sobre su dura infancia, confiesa lo que piensa sobre el romance que han protagonizado sus excompañeros de edición: “A Helena no le gustó Gilbert, le dije que iba a caer con él por pena”.

Andrea Canel se defiende de las críticas por posicionarse entre Claudia Chacón y Helena Arauz

Durante todo este conflicto, no solo ha estado implicado el trío protagonista, sino que también ha habido otros perjudicados. Andrea Canel se defiende de las críticas por posicionarse entre Claudia Chacón y Helena Arauz y se muestra muy sincera: “Se me está juzgando muchísimo”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo ha vivido esta situación en qué punto se encuentra actualmente su relación con sus excompañeras. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!