Belén Esteban, sobre el paso de Mila Ximénez por 'GH VIP': "Si no la critico más duramente es porque le quiero y le tengo cariño”

La entrada de Mila Ximénez como concursante de ‘GH VIP’ no ha estado libre de críticas, entre ellas, las de su compañera Belén Esteban. La colaboradora ya ha dejado claro en varias ocasiones que no le está gustando nada el concurso que está haciendo Mila. "Yo si no critico a Mila más duramente es porque le tengo cariño y la quiero”, ha dicho la princesa del pueblo pero insiste en que si la concursante no estuviese en la casa de Guadalix y viese su paso desde fuera en otra persona, lo hubiese “atacado muchísimo”.