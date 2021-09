Ylenia Padilla advierte desde Instagram a 'Sálvame' que empieza la 'tiki-venganza' y se propone "desenmascarar" a todos

Belén Esteban responde "harta" en el plató de 'Sálvame': "¿De qué va a hablar? Si mi vida la sabe todo el mundo ¡Desenmascara!"

Ylenia cargaba contra Belén Esteban, anulando su encuentro y bloqueándola en el teléfono

Ylenia Padilla idea su ‘tiki-venganza’ y es que no deja de cargar contra ‘Sálvame’ en general y Belén Esteban en particular. Es más, nos habla de sus planes de “desenmascarar” cada día a una persona del programa y su amiga Belén, que hasta ahora se había mostrado tranquila y comprensiva, ha acabado por perder la paciencia en plató.

Ante los primeros ataques, Belén Esteban optó por restar importancia a la situación, reconociendo que quizá no había estado con su amiga todo lo necesario pero, a la vista de la actitud de Ylenia, ha estallado.

Ylenia Padilla ha bloqueado a Belén Esteban

“Ahora que haga los directos que le dé la gana ¡Estoy harta! Yo sé lo que he hecho, lo que hago y lo que haré, y o no tengo nada que reprochar pero ¿De qué se queja? ¿De que no se le presta atención? ¿Y ella la ha prestado?” Belén tiene claro que ella no se ha distanciado, solo que tiene su vida al igual que Ylenia tiene la suya.

Además, la colaboradora de ‘Sálvame’ no le perdona lo que ha pasado este fin de semana, iban a verse pero el sábado Ylenia canceló el encuentro: “Me dice que se anula la cita y me bloquea ¡Hasta luego Mari Carmen! He llegado al tope”.

Soy madre de mi hija, de nadie más ¡Y ahora haces otro vídeo!

Y es que Belén ya está “cansada” porque, recuerda, ha dado la cara muchas veces por Ylenia en ‘Sálvame’: “Me he portado muy bien como amiga y me eché la culpa, pero también me canso y aquí me las he comido por ella. Soy madre de mi hija, de nadie más ¡Y ahora haces otro vídeo!”