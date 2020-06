El reproche de Belén Esteban a Jorge Javier Vázquez: "Yo pedí perdón y a mí nadie me ha dicho 'lo siento"

En su regreso a ‘Sábado Deluxe’ tras más de 100 días de confinamiento, Belén Esteban hizo un alegato político en el que acusó a casi todos de no haber estado a la altura. Jorge Javier Vázquez no compartió sus argumentaciones y un par de alusiones personales, acabaron por hacer estallar el conflicto.

Jorge Javier le dijo que no había prestado atención a su discurso porque estaba mensajeándose con unos “chorbos”, Belén le dijo al presentador que él no ha vivido la crisis como otras personas y esto molestó profundamente a Jorge Javier, que se fue de plató dejando la entrevista a medias.

24 horas más tarde, Belén sigue molesta. Le ha enfadado que el presentador dijera en público que hubo un momento del pasado en el que dijo que no quería trabajar con ella, no entiende que los directores no se lo dijeran, tampoco que el presentador lo hiciera público: “En vez de contarlo en directo delante de toda España me lo tendría que haber dicho a mí”.