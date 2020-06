Jorge Javier Vázquez, tras su conflicto con Belén Esteban: “Es una chorrada, en mi vida Belén está entre la amistad y la familia”

Pero Jorge Javier ha dejado claro que lo sucedido no ha cambiado nada: “Lo que yo siento por Belén no ha variado”. Cree que su relación está tan afianzada que es “muy complicado” que se rompa y está “absolutamente tranquilo”: “No siento ni que la desprecio ni que la humillo”.

Sabe que hay tantas opiniones como personas vieron el enfrentamiento y no puede atender a todas: “Si ella siente que le tengo deprecio el problema lo tiene ella porque no solo no le tengo desprecio es que si tuviera que catalogar a Belén, ella no es amiga de decir vamos a cenar pero está en un punto en mi vida que se sitúa entre la amistad y la familia”.