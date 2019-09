Belén Ro y Belén Esteban están en crisis: "Me he partido la cara por ella 20 años"

"Nunca te he pedido que estés a mi lado, me voy a callar porque si no..."

Son amigas desde hace 20 años pero 'GH VIP' les está separando. Belén Rodríguez es una fiel defensora de Rocío Carrasco, pero su amiga Belén Esteban no se puso de su parte, eligió el bando de Raquel Mosquera en el 'Deluxe' y Rodríguez está molesta: "Me he partido la cara por ella 20 años, siempre, en cualquier tema y, de llegar a la situación del otro día, a mí sí me molesta que una compañera y amiga mía se ponga de parte de Raquel Mosquera, que la que tuvo que sacar la cara por mí fue Lucía Pariente. Aparte de eso, la adoro".

"Nunca te he pedido que estés a mi lado, me voy a callar porque iba a decir una cosa que si la digo íbamos a tener un problema", ha respondido la Esteban, que tiene claro que no va a dar la razón a su amiga por el simple hecho de serlo.