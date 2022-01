Carlota Corredera ha estado confinada por covid: “¡Mi confinamiento estuvo patrocinado por el Riescogate!”

“Gracias a ti, se me ha pasado volando, volando el confinamiento”, bromeaba la presentadora de ‘Sálvame’ dirigiéndose a la periodista. Además, daba la gracias a todos sus compañeros de televisión, tanto de la tarde como de la noche: “Di antígenos negativos enseguida, de verdad gracias a todos porque estaba pegada, no me podía mover”.