El desmentido de Carmen Borrego

Así lo anunció 'Sálvame' pero 12 horas después, la propia Carmen lo desmentía, negaba su vuelta a 'Sálvame' y acusaba al programa: “Ellos tienen conocimiento desde ayer a las 14.26 de la tarde que llamó mi representante para decir que no aceptábamos la oferta".

“Se puede jugar, pero el juego tiene un límite y el límite es que ellos saben que he dicho que no”, se quejaba Carmen y 'Sálvame' tenía algo que decir. David Valldeperas advertía que la pequeña de las Campos cuenta la historia según con quién hable y añadía: "Carmen no cuenta la historia como es, quedaba un pequeño detalle que añadir que ahora se ha vuelto significativo".

El verdadero motivo del 'no' de Carmen Borrego

Y, finalmente, el director aclaraba que la representante de Carmen llamó para comunicarles que habían llegado a un acuerdo pero, cunado poco después le llamaron para acordar la fecha de estreno, puso un problema que no podían esperar: "Tenemos que hablar con el programa para ver si le dan permiso".

El enfado de Valldeperas era evidente, no podía entender que tuvieran que pedir permiso tras 15 días de negociaciones ya que daban por sentado que tenían permiso desde el momento en que se iniciaron: “Le dijimos que no podía esperar al fin de semana, que necesitábamos una respuesta porque queríamos anunciarlo y no querían aceptar el ultimátum”.