Carmen Borrego regresa a 'Sálvame' como colaboradora tras su abandono en el pasado

La nueva colaboradora del programa nos cuenta cómo ha reaccionado la familia Campos a su fichaje

Carmen Borrego responde a las declaraciones de Alejandra Rubio: “No voy a seguir con el juego de ella me dice y yo le digo, no voy a contestar porque no me gusta esta guerra”

Carmen Borrego se fue de 'Sálvame' el 3 de abril de 2019 pero ha vuelto renovada y con la firme determinación de aprender sus errores del pasado. Además, ha hablado de la relación que mantiene con su familia, Terelu Campos y Alejandra Rubio, dejando caer que ella fue la primera en llegar a 'Viva la vida', programa en el que ahora están su hermana y su sobrina ¿Pasará lo mismo?

Nada más llegar, Jorge Javier Vázquez le ha recordado a Carmen que Terelu Campos abandonó ‘Sálvame’ por ella, ya que no soportaba las críticas que le dirigían y Carmen replicaba: “Me he ido para que no tenga que volver a hacerlo nunca más, no me gusta”. Sin embargo, la colaboradora tiene claro que no fue más que la gota que colmó el vaso y que su hermana dejó el programa por un cúmulo de situaciones.

Hasta ahora, Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio han compartido espacio y han sido compañeras de trabajo en ‘Viva la vida’, pero para Carmen esta situación “no era un acierto”. Eso sí, se mostraba irónica diciendo de su hermana y su sobrina: “A ver si no pasa lo mismo porque la primera que fue a ‘Viva la vida’ fui yo, vamos a ver si no vienen ahora detrás”.

Precisamente en el plató de ‘Viva la vida’ Alejandra Rubio se mostraba escéptica con el fichaje de su tía por ‘Sálvame’ y dejaba caer que no le había contado nada: “No la he llamado porque no creo que ningún tío llame a su sobrina para contarle cosas de su trabajo. Llamé a su madre y sentí que se lo iba a transmitir”.

Carmen Borrego responde a Alejandra Rubio

Alejandra también dijo que para ella hay cosas más importantes que el dinero como “estar bien de la cabeza” y su tía replica que no ha estado mal nunca: “No voy a seguir con el juego de ella me dice y yo le digo, no voy a contestar porque no me gusta esta guerra”.

¿Cómo está la relación de Carmen Borrego y Terelu Campos?

Carmen Borrego nos ha confesado que el confinamiento afectó a la relación con su hermana dado que lo vivieron de formas diferentes. Carmen salió mucho menos con lo que empezó a tener relación con otras personas.