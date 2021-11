Kiko Matamoros se ha erigido en defensor de Terelu Campos y Alejandra Rubio en 'Sálvame' en lo que se refiere al conflicto mediático con Carmen Borrego. Y, harta de sus zascas, la colaboradora ha dado un paso más, acusando a su compañero de tener un doble lenguaje: "¡Tú has dicho cosas de Alejandra muy feas cuando era pequeña!"

"¡Eso es absolutamente falso!", gritaba el aludido, que perdía la paciencia; "¡Sabes que es verdad!", respondía Carmen Borrego, que insistía: "La has criticado". El colaborador hacía amago de marcharse del plató y desmentía sus palabras con toda su fuerza: "No tienes vergüenza ¡Ahora sí me voy de verdad! ¡Cuando tuvo un conflicto con mi hija la defendí!"