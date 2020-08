La carta que envió Juan Carlos I confirmando la donación a Corinna Larsen: "Nunca ha manejado dinero en mi nombre"

"Querido maestro. Te confirmo que la donación realizada en 2012 a Corinna era irrevocable. Ella nunca manejó, después de la donación, los bienes transferidos en mi nombre. No he recibido devolución alguna por su parte. No la he solicitado jamás. Corinna nunca ha manejado dinero en mi nombre, al contrario de lo que dice la prensa española", leía Chelo García Cortés en el plató de Sálvame.