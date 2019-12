Chelo García Cortés, muy cabreada, cuenta por qué no apoya a Mila Ximénez: "No me ha gustado el trato que le ha dado a mi mujer"

La recta final de 'Gran Hermano VIP' está a la vuelta de la esquina y los colaboradores han contando quién es su ganadora de las cuatro finalistas: Noemí, Adara, Alba Carrillo o Mila Ximénez. A diferencia del resto de sus compañeros, Chelo García Cortés está en contra de que la ganadora sea Mila y, un poco cabreada, ha dado sus motivos: "No me ha gustado ver a la Mila Ximénez de los primeros meses. Y ¿te digo una cosa? Porque no me ha gustado el trato que le ha dado a mi mujer", le decía a María Patiño. Además, ha contado que no han arreglado sus diferencias por este motivo: "No ha dejado títere con cabeza a Marta. ¡Es mi mujer y estoy muy orgullosa de ella!", zanjaba Chelo.