Chelo Gª Cortés se ha rebelado contra la dirección de ‘Sálvame’. Y es que el programa la ha ‘castigado’ por no estar a la altura en los últimos días obligándola a hacer la ‘curva’ de su vida. La colaboradora, que finalmente accedía, brotaba tras ver un rótulo: “¡Si no doy la talla como colaboradora me voy!”

Además, tras leer el rótulo que le acusaba de no dar la talla, a punto estaba de marcharse: “No me estoy apagando ¡Si no doy la talla como colaboradora, me voy! Que no pasa nada”.