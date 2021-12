Los colaboradores de 'Sálvame' se rebelan contra Kiko Hernández: "¡Tramposo!"

Chelo García Cortés se quedaba en blanco cuando le preguntaban por el ingrediente principal del mazapán, no sabía cómo definir la posición del caganer, sí nos decía qué guio a los Reyes Magos desde Oriente pero se equivocaba en la fecha del primer sorteo de la lotería de Navidad que se celebró en euros, al igual que en el nombre de la intérprete de ‘All I want for Christmas is you”.