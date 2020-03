José Bono, sobre el coronavirus: “Nadie se puede poner una medalla a costa del virus ni zamarrear el árbol para conseguir votos”

“A medida que pasan los días, el miedo disminuye”, nos dice José Bono en su entrevista en ‘Sálvame’ y es que está completamente aislado por consejo médico: “Voy a cumplir 70 años y tengo una insuficiencia coronaria, me recomendaron que me aislara completamente para no contagiarme y, a medida que pasan los días y veo que no estoy contagiado, el miedo disminuye”.