Belén Esteban, harta de Antonio Montero: "Pero bueno el pelo rizado este, qué se cree"

Mientras Antonio Montero aportaba información acerca del estado de ánimo de Edmundo Arrocet tras su ruptura con María Teresa Campos, Belén Esteban le interrumpía iniciando así un conflicto entre ambos. “No interrumpas, si no te importa”, le ha dicho el colaborador, a lo que Belén ha saltado: “Pero bueno el pelo rizado este… qué se cree”. La colaboradora, un poco cabreada, ha contado que no le pasa nada con su compañero pero le ha reprochado que siempre interrumpe al resto y cuando se lo hacen a él se molesta. Tras esta pequeña disputa, Antonio no le ha dado mayor importancia y ha seguido hablando.