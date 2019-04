Jorge Javier y los 10 años de ‘Sálvame’: “Está bien recordar pero mejor está continuar y celebrar que estamos vivos, muy vivos”

Un holograma de Jorge Javier Vázquez ha irrumpido en el plató de ‘Sálvame’ y es que el programa cumple diez años. El presentador ha mirado hacia atrás, cuando nadie pensaba que Sálvame permanecería en antena una década, nos ha hecho pensar en cómo ha cambiado nuestra vida, cómo el programa pasó de hablar de los famosos a hablar de ellos mismos y de cómo consiguieron así lo que se ha convertido en su mejor baza: convertirse en una familia. Pero el presentador lo ha dejado claro, su discurso no es ni triste ni nostálgico y, aunque por ahora no habrá fiestón, lo habrá. Y será estudiado…

Menos de 24 horas después de su reaparición tras sufrir un ictus, el presentador nos ha hecho pensar, retroceder en el tiempo: "Pensad en lo que ha cambiado vuestra vida, a mí me da vértigo. Aquí nos ha pasado de todo: "Nos ha dado tiempo a mudarnos, casarnos, divorciarnos, hemos engordado, nos hemos puesto a dieta, hemos conocido a gente estupenda y a otros de los que no queremos ni acordarnos... O yo mismo, quién iba a decirme que iba a estar a punto de no poder celebrarlo".