Los zascas de Diego Matamoros a su padre, Kiko Matamoros: "Debe entender que no puede alejarnos de su vida y volvernos a tener cuando le venga en gana"

Diego confiesa que quiere acercarse y reconciliarse con su padre: "El perdón debe ser por las dos partes, no solo por la mía como él ha dicho". Dice que está dolido por todas las cosas que Kiko le ha dicho como que no le quería como hijo.

Diego afirma que el culpable de todo es su padre: "Kiko debe entender que no puede alejarnos de su vida y volvernos a tener cuando le venga en gana". La noticia de la enfermedad de su padre le pilló por sorpresa y dice que fue un gesto muy feo: "Enterarme por una revista ha sido una bofetada publica tremenda".

Además, el hijo del colaborador ha hablado sobre Marta, la novia de su padre: "Marta no es una persona importante en su vida, que ella se haya enterado de la enfermedad antes que nosotros es un feo brutal, mi padre se ha equivocado".

El hijo de Matamoros afirma que no sabe si irá al hospital o no cuando operen a su padre y espera no cruzarse con nadie: "Ni con Marta, ni con Makoke, que la tengo demandada, ni siquiera con Anita".