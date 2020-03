Diego Matamoros carga contra Estela: "Ella me pidió un tiempo y yo le pedí el divorcio"

Diego explica los motivos de la ruptura y asegura sentirse decepcionado con Estela: “Le he concedido ese tiempo. Yo no voy a e estar esperando toda mi vida. Sé que ella esta arrepentida pero después de todo lo que ha hecho, está complicado. Estoy viendo que pasos está dando ella también y lo de la revista no ayuda. No me esperaba que hablase de mi familia y de mí en esos términos”, ha reconocido dolido.