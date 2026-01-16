Antía Troncoso 16 ENE 2026 - 00:53h.

Así ha sido el esperado reencuentro de Sandra, Juanpi y Andrea, el nuevo trío de 'GH DÚO'

La madre de Sandra Barrios responde a Juanpi en 'GH DÚO' tras confesar que se sintió atraído por ella: "Tiene muy poca vergüenza"

Compartir







Sandra Barrios entraba esta noche a la casa de 'GH DÚO', pero no lo hacia sola. En la gala de esta noche la gaditana hacía su gran ingreso al programa y se reencontraba Juanpi y Andrea. Un momento de máxima tensión en el que los concursantes volvían a verse las caras tras su explosivo paso por 'La isla de las tentaciones 9' y descubrían que formarán un trío en el concurso.

Al comienzo de la gala, Sandra se reencontraba con Juanpi. Un momento de lo más esperado en el que, además, ha reaparecido la madre del gaditano. Madre e hijo unían fuerzas contra la gaditana y le lanzaban numeras pullitas y reproches. Más tarde, tras conocer que la madre de Juanpi no es concursante oficial, Sandra descubría la identidad de la otra persona que concursará con ella.

Andrea y Sandra vuelven a verse las caras en 'GH DÚO'

Con cara de pocos amigos y en máxima tensión, Sandra y Andrea volvían a verse las caras. "No te han querido en Grande Fratello y has tenido que venir aquí", soltaba la concursante nada más ver a su extentador entrar por la puerta. Ante la reacción de la exparticipante de 'LIDLT 9', Jorge Javier Vázquez saludaba al italiano y le señalaba la seriedad de Sandra al verlo: "Yo soy una persona feliz, si ella esta impertérrita ya no es problema mío", contestaba.

A pesar de no haberse alegrado nada al verlo, Sandra aseguraba que, pese a todo, guarda buenos recuerdos de él: "Se ha portado siempre muy bien conmigo. No voy a mentir", decía antes de explicar el por qué de su actitud: "Me es indiferente. No es mi mejor amigo ni lo va a ser. Tú por tu camino y yo por el mío". El italiano, que no comprendía la forma en la que lo había recibido la concursante, le reclamaba: "No lo entiendo. Me he portado siempre bien. Puede haber buen rollo sin ser mejores amigos, pero tampoco esta cara..."

Sandra, Juanpi y Andrea formarán un trío en 'GH DÚO'

A continuación, el presentador le comunicaba a Andrea que "una persona muy especial quería darle un fuerte abrazo". En ese momento, Juanpi entraba por la puerta y se reunía con el italiano y Sandra. El silencio incómodo y la tensión reinaba en la sala antes de que Juanpi asegurase con firmeza: "Aunque no les guste somos un equipo ahora mismo". Esto hacía que su expareja saltase: "Tú la palabra equipo no la conoces".

Juanpi mandaba callar a Sandra y esta, muy molesta, exclamaba: "¡Yo habló cuando me da la gana!". Finalmente, Jorge Javier les confirmaba lo que ellos ya intuían: "Os confirmo que sois trío en 'GH DÚO'!" Una revelación ante la que los tres concursantes reaccionaban sin mostrar ni un ápice de alegría, lo que hacía que el presentador señalase: "Nunca antes habia estado un trio con esas caras se setas".