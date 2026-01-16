Lorena Romera 16 ENE 2026 - 11:42h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha compartido el resultado de su biopsia de endometrio, con la que ha recibido una mala noticia

Marta Peñate desvela la decisión de sus médicos tras descubrir un posible motivo de su aborto

Marta Peñate ha compartido los resultados que ha recibido tras las últimas pruebas médicas a las que se está sometido por su embarazo, con la intención de hallar el motivo de su aborto (algo que ya ha sufrido en dos ocasiones). Tras realizarse la biopsia del endometrio, la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha recibido una mala noticia que vuelve a truncar sus planes de ser madre junto a Tony Spina.

Aunque dijo que lo iba a llevar de forma más privada, la de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, ha creado un vínculo muy estrecho con su comunidad, a los que está actualizando de cada novedad relacionada con su proceso de fertilidad. Las pruebas a las que se está sometiendo ahora pretenden reducir la posibilidad de volver a sufrir un aborto.

El primero de ellos ocurrió en octubre de 2024, tras un embarazo ectópico. Y, el más reciente, en junio de 2025, embarazada de tres meses y medio. En ese momento, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' ya había celebrado la noticia públicamente. Incluso había revelado el sexo del bebé que esperaba: una niña.

En estos últimos días, esperando a los resultados de sus pruebas, la creadora de contenido se mostraba optimista. Incluso había decidido adelantarse al diagnóstico y eliminar el gluten de su dieta. Y es que, en una de sus últimas revisiones, habían descubierto que el gluten -en caso de ser intolerante- podría ser un factor de riesgo e, incluso, convertirse en desencadenante de un aborto, tal y como ella misma contaba.

El resultado de la biopsia de endometrio de Marta Peñate

Pero todos estos planes han quedado truncados, al igual que sus planes de intentar volver a quedarse embarazada a corto plazo, tras recibir los resultados de la biopsia de su endometrio. La exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha acudido a la consulta y, cuando menos lo esperaba, ha vuelto a recibir una mala noticia relacionado con sus planes de ser madre.

A través de su perfil de Instagram, la colaboradora ha compartido su diagnóstico. "Me han dado el resultado de la biopsia de endometrio y resulta que sigo teniendo infección. Seré madre en el año 2088... Ya me lo tomo a risa. Tengo que estar un mes con antibióticos y probióticos, por eso hoy he comido gluten", ha expresado la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones', que está ahora a la espera de los resultados inmunológicos.

"Dados los acontecimientos, la espera se alarga", se ha lamentado Marta Peñate, que tendrá que estar en tratamiento hasta superar esta infección que ahora mismo hace incompatible su deseo de volver a realizarse a una nueva transferencia embrionaria.