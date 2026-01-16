Marcos Llorente habla de su 'polémica' dieta sin verduras: "Como bajo el sol"

Daniel Brito 16 ENE 2026 - 16:07h.

El centrocampista asegura comer siempre cuando hay luz solar y, a poder ser, en exterior, además de evitar ingestas nocturnas y cenas tardías

El vino de 22.000 euros con el que ha brindado Marcos Llorente: "El éxito está en el equilibrio"

Compartir







El futbolista Marcos Llorente siempre ha mostrado interés por los temas relacionados con la salud pese a que sus opiniones suelen ser recibidas con cierta polémica, especialmente en las redes sociales. El centrocampista del Atlético de Madrid ha explicado en varias ocasiones que su alimentación está basada en la dieta paleolítica. “Es un estilo de vida y una forma de vivir. Con eso viviré y con eso moriré... Eso es así. Lo hago por salud, y no por el fútbol. Tengo claro que cuando acabe mi carrera, me seguiré cuidándome igual o más que ahora”, ha expresado.

Dieta sin verduras ni conteo de calorías

En estos días el futbolista también ha respondido a través de sus redes sociales a algunas dudas que le planteaban sus seguidores sobre el estilo de vida que lleva, con varias preguntas directamente relacionadas con sus hábitos alimenticios y, a pesar de haber declarado anteriormente llevar una dieta paleolítica, actualmente asegura que no come verduras. Otro de los aspectos que advierte es que, en su opinión, el consejo fitness que le parece una tontería es “contar calorías”.

A raíz de esta respuesta surge otra pregunta de otro seguidor: “Si contar calorías es una tontería, ¿qué es lo correcto?”. “El cuerpo no es una bomba calorimétrica. El metabolismo depende de la luz, hora, temperatura, sueño, estado nervioso, no solo de números. Contar calorías ignora ritmo circadiano, insulina, leptina y mitocondrias”, responde.

PUEDE INTERESARTE El alimento más completo, según científicos de Harvard

Comer con sol

Llorente ha expresado en numerosas ocasiones como es su relación con el sol y la luz, asegurando no ponerse protección solar y pasar el máximo de tiempo posible al aire libre. Esto también lo aplica a la alimentación, ya que rojiblanco no le da importancia a si haces una, dos o las comidas que sean al día, sino que lo verdaderamente destable “es que esas ingestas sean durante las horas de sol. El cuándo es más importante que el qué”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sus principales pautas alimentarias

Así, el deportista ha puntualizado tres claves que para él son de gran importancia para cuidar su alimentación: cuándo comes, qué comes y cómo comes. Sobre cuándo comer, para Marcos Llorente se trata de una de sus grandes prioridades, llegando a afirmar que es la número 1. Por ello para él es importante comer con luz solar y evitar a toda costa hacerlo de noche y, por tanto, las cenas tardías, ya que “el cuerpo decide cómo usar la energía según la hora”.

Cuando habla de qué comer se refiere a la calidad del producto, no a números, por ello prioriza alimentos reales que le aporten la proteína suficiente, además de grasas naturales, sin hueco para los ultraprocesados. En lo referente a cómo comer, tiene claro que hay que hacerlo sin estrés y sin picoteos, “dejando que aparezca el hambre real”.