El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

16 ENE 2026 - 09:03h.

Belén Rodríguez y Carmen Borrego pidieron ayer a sus compañeros que las nominasen para asegurarse de que John Guts salía a la palestra. Su motivación puede ser una de estas: tienen mucha confianza en ellas mismas, les viene bien salir la primera semana o con tal de que su compañero de trío terminase la noche nominado son capaces de hacer cualquier cosa. Es semejante a la historia del cuento popular centroeuropeo de los dos campesinos. Un genio ofrece conceder un deseo a un campesino, pero con una condición: su vecino recibirá el doble de lo que él pida. Después de pensarlo un rato largo se pronunciaba al fin: “Quítame un ojo”. Estaba dispuesto a perder un ojo para que su vecino perdiese los dos.

Me extraña que Belén y Carmen quieran ser las primeras expulsadas de la edición, una humillación que estigmatizaría a la experta en realities, incapaz de aguantar una sola nominación. Si están confiadas en que no saldrán se pueden estar equivocando. En Gran Hermano no se debe dar nada por supuesto y la primera ronda de nominaciones enfrenta a este trío con Carlos Lozano y Cristina Piaget. El primero ha demostrado que es querido por la audiencia y esta lleva siendo la gran protagonista desde el primer día. La decisión de la audiencia es imprevisible, por eso mismo no es recomendable considerarse intocable.

La actitud de las televisivas Belén y Carmen es lo que en psicología se llama “envidia destructiva” y en la película ‘Amadeus’ se muestra el ejemplo de Salieri. Este músico no quiso aceptar su inferioridad artística y no se dedicó a otra cosa en su vida que boicotear a Mozart, aunque esto arruinase también su propia carrera. Salieri no gana nada, pero intentando perjudicar a un músico a quien considera rival pierde su fe, su felicidad y su reputación. En muchas ocasiones tiene más peso el “que tú no ganes” frente al “que yo gane”. Es un comportamiento universal, pero diría que en España pasamos de aficionados a auténticos profesionales de la envidia destructiva. Lo tenemos hasta en el saber popular del refranero, representado por ‘el perro del hortelano’ (que ni come la hierba ni la deja comer), y en ese refrán se basa Lope de Vega para la comedia homónima (la condesa Diana no puede amar a Teodoro y por eso no lo deja amar o ser amado por cualquier otra persona).

Protocolos de abandono desactivados

Antes de nominar Carmen Borrego era llamada a la sala de confesiones para que Jorge Javier Vázquez le preguntase si quería continuar en el juego. Era la consecuencia de las amenazas de solicitar el protocolo de abandono. Tengo dicho que quien expresa su deseo de marcharse tendría que ser obligado a hacerlo. No todo tiene que estar permitido en el concurso. Igual que en muchas ediciones de Big Brother a lo largo del mundo no permiten que alguien pida ser nominado, incluso prohiben que las nominaciones sean tema de conversación. Carmen dijo que no se quería marchar, pero esta madrugada afirmó que se quedaba “solo hasta el jueves” porque no soporta el macarreo. Mira, no lo habría dicho. Más tarde, durante la propia gala, Belén fue al ‘confe’ para decir que se marchaba, aunque fue convencida con llamativa facilidad por el presentador y su defensor en plató.

Aunque para intento de abandono el que protagonizaba anoche Cristina Piaget, que llegó a salir físicamente de la casa por una trampilla del jardín. Me recordó a una edición de Gran Hermano en Argentina en la cual un concursante salía de la casa y volvía un rato después. Por no hablar de Papirrín en GH 15, que se marchó por una trampilla (igual que Cristina) y volvió de madrugada solo para comunicar a sus compañeros que abandonaba el concurso. Cristina Piaget fue rescatada en plena huida por Carlos Lozano, que la hacía volver a atravesar la trampilla y entrar en la casa de inmediato. O sea, quiso abandonar sin protocolo alguno. Hay un pequeño trecho entre eso y saltar la valla para terminar paseando tranquilamente por las calles de Tres Cantos.

Más tentaciones que en el Jardín del Edén

Como dije ayer, solo podía desviar un poco la atención a Cristina Piaget la entrada de Sandra Barrios junto a Juanpi (Juan Pablo Vega) y Andrea Sabatini. Este último cubre plaza de italiano, todo un clásico en nuestro Gran Hermano. Sandra entró a La isla de las tentaciones teniendo a Juanpi como pareja y se lío con Andrea. Ruego al lector que me disculpe si digo algo incorrecto, pero no he podido ver nada ese programa porque ha coincidido con la anterior edición de este. En la casa hay ya más tentaciones que en el Jardín del Edén, aunque espero que estos tres den algo más de salseo que Anita Williams, Manuel González y su hermana Gloria, que tras una semana de convivencia son BBF (best friends forever).

Nos hicieron creer que Sandra y Juanpi entrarían en la casa con la madre de este último, que solo estaba de visita. Eligieron mal momento para entrar en la casa, donde se estaba montando una buena, con Cristina llamando “mujer astuta” (más o menos) a Raquel Salazar, Belén intentando desenmascarar a Carlos diciendo que habla mal de Cristina a sus espaldas y Antonio Canales queriendo evitar el griterío general a golpe de gritos. Es curioso que Belén dijera luego que “Carlos me ha vendido”, cuando por lo visto diría que era ella quien había vendido a su amigo “el cabrero”. Belén es muy de poner motes, por lo que Cristina es para ella “la monja asesina” y John “el camarero”. No me pregunten por qué lo del mexicano.

Belén y Carmen quedaron ayer en evidencia mintiendo con descaro. Lo hizo Belén cuando intentaba explicar el incidente de la ducha que tuvo (¿cómo no?) con Cristina. “Creí que no había nadie en la ducha”, dijo para justificar que descorriera la cortina y se encontrara a Cristina y su chichi (con perdón). Imposible de creer que no se diera cuenta de que había alguien duchándose. Y Carmen faltaba a la verdad con el apoyo cómplice de Anita. Negó que esta le diera comida, pero el sonido bajo la mascarilla se encargó de delatarla. Se coge antes a un mentiroso que a un cojo.

Pasaron de comer picante todos menos los de las tentaciones

Se difuminan las culpas de que no ganasen la prueba semanal. Teniendo en cuenta que no consideraron fallos de prueba los accesos a zonas prohibidas que solo pueden ser ocupadas por los habitantes de la suite (algo que no solo hizo Cristina), todo dependía del número de horas de “escalada” por la montaña. Necesitaban 70 horas e hicieron 59. El fallo es responsabilidad del grupo en su conjunto, si bien es complicado hacer un número de horas suficiente desconociendo lo que se les exige. Sin embargo, que se negasen todos menos los de las tentaciones a comer picante en la prueba para decidir los nuevos moradores de la suite (al final se quedaron los mismos) me parece sencillamente vergonzoso.

Estoy tan indignado con esto del picante como se les veía esta madrugada a algunos concursantes, especialmente Carmen y Antonio. Carlos fue el primero en aducir problemas médicos para negarse a hacer la prueba, arrastrando consigo a una Cristina que se sumaba al comentario de su compañero de dúo sobre que no le interesa habitar la suite. A la estela de Carlos se unieron, por este orden, los siguientes concursantes: Sonia Madoc, Mario Jefferson, Carmen Borrego, Belén Rodríguez, Raquel Salazar y Antonio Canales. Solo los dos tríos procedentes de La isla de las tentaciones se atrevieron a probar los chiles.

La escasa implicación en el juego es otra muestra de la incapacidad declarada de muchos para aportar algo al concurso. Me hace gracia el plante como gesto disidente y un poco revolucionario. Pero al tiempo me parece triste que no sean capaces de entender que están ahí para jugar y dar espectáculo. Anoche no hicieron ninguna de las dos cosas cuando el programa se lo pedía expresamente, y la mayoría llevan negándose a hacer nada por el programa desde el primer día. Hay que ver lo rápido que salen a relucir los expedientes médicos, reales o inventados. Puedo estar de acuerdo en que Cristina es una pesada y a veces no parece sencillo aguantarla. Pero si no llega a ser por ella, Carlos y algunas de las némesis de ambos (reconozcamos el papel de Belén, por ejemplo) estaríamos muertos de aburrimiento. Las cosas como son.

Observatorio de nominaciones

Así transcurrieron las primeras nominaciones de esta edición:

Cristina Piaget y Carlos Lozano > Sonia/Mario (1), Belén/Carmen/John (3)

Sonia y Mario > Belén/Carmen/John (1), Cristina/Carlos (3)

Belén, Carmen y John > Cristina/Carlos (1), Raquel/Antonio (3)

Raquel y Antonio > Belén/Carmen/John (1), Cristina/Carlos (3)

Gloria, Anita y Manuel > Sonia/Mario (1), Cristina/Carlos (3)Texto

Nominados: Cristina/Carlos (10) y Belén/Carmen/John (5). Ninguna sorpresa en la pareja y trío nominados. Corre peligro Cristina porque hay una parte de la audiencia que tiene la triste tendencia a cercenar el espectáculo con sus votos. También veo posible que salga el mexicano porque es el más desconocido de todos. Aunque igual lo mejor sería que saliera Carmen Borrego. La haríamos un favor, ya que está pregonando a los cuatro vientos que solo está en la casa hasta el jueves. Pues eso mismo.

Carmen Borrego y Belén Rodríguez bien podrían no haberle dicho a Sonia Madoc que igual la nominaban porque al tener que dar solo 1 y 3 puntos quedó sin ser nombrada por este trío. También se podría haber ahorrado Antonio Canales asegurarle a Cristina Piaget que no la nominará para luego meterle tres puntazos. Es la vieja táctica de decir “no te voy a nominar” para intentar evitar la nominación del otro. Es buena estrategia hasta el día que alguien descubre la pillería.

Moleskine del gato

Dice John que él es “el alacrán que va encima de la rana”. Vale, aceptamos alacrán por escorpión, que viene a ser lo mismo. Pero todo indica que el otro animal no es una rana, sino una tortuga. El chiste es cómo es, un respeto a los clásicos del humor, más si tienen tintes de fábula, como es este el caso.

El domingo pasado tuvimos un Gran Hermano: Cuentas pendientes que devolvió el entusiasmo a muchos seguidores del formato. Sea rebienvenido ese entusiasmo y las personas que están al mando. Estoy deseando que sea ya domingo.

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]