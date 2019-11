Diego Matamoros: "Mi padre quiere que me divorcie, pero lucharé por mi matrimonio"

Muchos son los que atacan a Estela Grande debido a su comportamiento en la casa de Guadalix de la Sierra, incluído su propio padre: "Él quiere que me divorcie, pero yo voy a escuchar a mi corazón y a luchar por mi matrimonio". Además, ha confesado que la situación le ha venido grande: "He vivido episodios de ansiedad y he estado muy mal. No comía, no dormía, tenía taquicardias…".