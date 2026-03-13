Patricia Fernández 13 MAR 2026 - 03:23h.

Ivonne Reyes y Aratz Lakunza son inmunes y nominan de manera directa al ser los líderes de esta semana

Claudia vive momentos de pánico durante la prueba de líder y acaba dando la sorpresa: "Con miedo, pero continúa"

En una semana en la que no han faltado los conflictos, que se ha marchado el primer concursante a 'Playa Destino' por decisión de la audiencia y que ha ocupado su lugar Almudena Porras tras decidir no seguir su convivencia con Darío y Borja, llegaban las segundas nominaciones de la edición de 'Supervivientes 2026'.

Pero antes los dos grupos, 'Playa Victoria' y 'Playa Derrota' que no seguían siendo los mismos de la semana pasada después de que los de 'Victoria' volvieran a vencer en el juego de localización, se enfrentaban al juego de líder: 'La caída de Ícaro', donde tras un intenso esfuerzo, se proclamaban vencedores, Ivonne Reyes para 'Playa Victoria' y Aratz Lakunza para 'Playa Derrota', los que se convertían así en inmunes y ganaban el poder de la nominación directa.

Las nominaciones de 'Playa Victoria'

Gerard Arias: nomino a Toni porque tiene ganas de marcharse.

Teresa Seco: nomino a Toni también porque es con el que he tenido menos relación y es el único que ha expresado que se quiere ir.

Alvar Seguí: voto a Almudena porque no la conozco mucho, me da pena porque parece una chica muy buena, pero es lo que hay.

Alejandra de la Croix: nomino a Toni porque creo que es el que menos está pasándolo bien aquí, no le veo cómodo y como que no tiene muchas ganas.

Paola Olmedo: mi nombre es Almudena.

Toni Elías: nomino a Teresa porque es con la que menos me llevo bien, estamos los dos como apartados siempre.

Almudena Porras: nomino a Toni porque es con la única persona con la que no tenido una conversación.

Alberto Ávila: nomino a Almudena porque llevo conviviendo una semana ya con mis compañeros, pero tengo que decir que me transmites muy buenas vibras.

Después de dar su voto y sus motivos, Jorge Javier Vázquez comunicaba a 'Playa Victoria' que el nominado del grupo era Toni Elías y daba la palabra a Ivonne Reyes para que hiciera su nominación directa: "Nomino a Almudena porque es nueva, acaba de entrar y no se va a ir". La que se quedaba un poco sorprendida, pero se mostraba comprensiva con esta decisión: "Me estaba dando pena Toni porque creía que iba a ser yo y es como toma... pero lo entiendo, soy la buena, es lo que toca. Y si me voy es porque no tengo que estar aquí".

Las nominaciones de 'Playa Derrota'

Ingrid Betancor: nomino a Marisa porque es la persona menos preparada ahora mismo para vivir la experiencia.

Jaime Astrain: nomino a Marisa, venía con otra idea, pero después de su comentario ruin y feo me lo ha puesto en bandeja.

Claudia Chacón: nomino a Soto porque ni me cae bien, ni le caigo bien.

Marisa Jara: nomino a Jaime.

José Manuel Soto: nomino a Claudia porque no le caigo bien.

Gabriela Guillén: mi nombre es Maica.

Alba Paul: nomino a Marisa.

Maica Benedicto: nomino a Jaime porque no quiero nominar a ninguna chica y es la persona con la que menos hablo.

Tras las nominaciones, Jorge Javier Vázquez entonaba el nombre de Marisa Jara como la señalada del grupo, la que confesaba que no se lo tomaba a mal: "No pasa nada, otra vez nominada, si salgo voy a ser la reina de la entrada del supermercado".

Y cuando Aratz Lakunza apuntaba a Claudia Chacón como su nominada directa, se escuchaban muchas reaccionas de sorpresa entre sus compañeros y ella mostraba un gran enfado: "Me parece feísimo después de todo lo que hemos hablado, eres un falso. Me parece feo y muy rastrero. Siempre elegís a quién hace mejor una prueba, pero yo me guio más por con quién tengo más o a quién más quiero".

Así ha quedado la lista definitiva de esta semana

Por tanto, los nominados de esta semana con Toni Elías, Almudena Porras, Marisa Jara y Claudia Chacón: ¡ya puedes salvar a tu favorito a través de la app de Mediaset Infinity, de manera grautita!