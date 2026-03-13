Lara Guerra 13 MAR 2026 - 01:36h.

Álex Ghita reacciona a su nuevo destino: "No me quiero quedar aquí, lo digo de corazón"

Jorge Javier, atónito ante la inesperada petición de Toni Elías y Álex Ghita como nominados: “Esto es inaudito en la historia de 'Supervivientes'

En la pasada gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', María Lamela celebraba la primera ceremonia de salvación entre los nominados de cara a la primera expulsión de la edición. Marisa Jara, José Manuel Soto, Álex Ghita y Toni Elías fueron los concursantes elegidos por sus compañeros para enfrentarse a la expulsión. Sin embargo, Soto logró salvarse, dejando al resto de nominados pendientes de su posible salida del reality.

Después de una emisión de lo más intensa con sus pruebas y broncas desde la palapa, finalmente Marisa era la salvada de la noche. Lo que nadie esperaba es el giro rotundo al descubrir que Álex Ghita no estaba definitivamente expulsado y que su destino ahora es uno totalmente diferente.

Pese a la alegría del concursante al pensar que ponía rumbo a España, la barca tomaba otro destino. De hecho, ni bajarse ha hecho falta para que Álex Ghita sospeche: "No me quiero quedar aquí, lo digo de corazón. Os dije que si no estaba expulsado abandonaría el concurso. No me voy a bajar en esta isla ¡Que me llevéis al hotel! ¿Qué es esta broma?"

Jorge Javier entre risas le responde: "El paquete de viaje que has adquirido no entra vuelo a España. Álex por favor, abandona la barca". Tras esto, se colocaba en su nuevo destino; sin embargo el enfado no dejaba de crecer: "No, por favor. Espero que sea una broma porque no quiero vivir más en una isla. No tengo ni ropa ¿Es para esta noche?".

Después, aparecen por sorpresa Borja y Darío, a lo que entre risas Álex responde: "Yo ya he terminado la experiencia. Me imagino que esto es para darles ánimos a los chavales. Yo ya me voy al hotel, me habrán mandado transmitiros lo que es esta experiencia, pero aprovechadla al máximo"

María Lamela comunica en la ceremonia el primer salvado de la noche

Una nueva gala arrancaba y Jorge Javier conectaba con María Lamela para dar comienzo a la siguiente ceremonia de salvación, dónde, de nuevo, cada uno de los nominados se colocan bajo su cabeza correspondiente. En primer lugar, la presentadora pedía a los concursantes que hicieran su alegato para que la audiencia les apoye en el último empujón de la nominación; sin embargo las palabras de dos ellos dejaban atónitos a los presentadores. Marisa Jara comenzaba: ""Quiero seguir demostrándome que puedo y seguir con el reto personal en el que yo misma me embarqué. Quiero trabajar cada día conociéndome y creciendo...creo que puedo aportar todavía mucho más".

Tras ella, tocaba el turno de Toni Elías, quién en primer lugar pedía su expulsión antes que su salvación: "Quiero ser el expulsado, si no fuese así, igualmente seguiré luchando cada día". Si estas palabras ya sorprendían a todos los presentes, Álex Ghita no dejaba indiferente a nadie con su petición: "Sinceramente, prefiero ser el expulsado hoy, y si no es así abandonaré al final del programa". Jorge Javier, de nuevo, quedaba perplejo y confesaba que esto es "la primera vez que sucede en la historia de 'Supervivientes"; haciendo referencia a que dos concursantes pidan su expulsión en la primera semana de concurso.

Después de estas reacciones, María Lamela daba paso a mencionar quién se salvaba de la nominación de la noche, dejando a los otros dos concursantes al frente del esperadísimo primer duelo de expulsión. Pese a que Toni Elías pedía su expulsión, el agua caía sobre su cabeza, por lo que era el primer salvado de la noche; aún así lo afrontaba con una gran sonrisa. Este resultado dejaba a Marisa y Álex bajo la decisión final de la audiencia.

Una fuerte discusión gira en torno a Álex Ghita instantes previos a la expulsión: "Sois unos piojos"

A tan solo unos minutos de conocer si Marisa Jara o Álex Ghita era el salvado de la primera expulsión, de nuevo el nominado volvía a ser el gran protagonista. Esta vez, las imágenes derivaban en una bronca con Teresa Seco y Alejandra: "Gracias a Álex Ghita hemos despertado a Teresa Seco, que sólo hace de estrella de mar cuando la sacas de la playa. Sólo es la voz en off de algunos compañeros", asegura. Sobre Alejandra, Ghita dejaba claro que es una "manipuladora". Asimismo, confiesa que siempre que la gente se enfrente.

Teresa deja claro que no quiere ningún tipo de trato con él después del robo de la lata y acusa al resto de compañeros de hacer como si nada: "Estaban super cabreados. Yo no quiero tener ningún tipo de relación contigo. Yo no tengo que explicarte nada. Eres un manipulador". Ante esto, el nominado suelta un tajante: "Al menos ha despertado".

Jorge Javier también ha querido saber la opinión de Alejandra; a lo que la actriz explica que "si pudiese votar un botón para que se fuera, lo pulsaría. Esta persona no me aporta ni a mi ni a nadie". Ghita, al intentar defenderse de las palabras de su compañera, Teresa de nuevo entra para mandarle callar: "Eres un maleducado y un faltón. No deja hablar a los demás".

Ante esto, finalmente Álex replica: "No puedo tener una conversación con dos piojos resucitados. Han despertado y me alegro, quiero que estén a tope a partir de ahora".

Las palabras de Álex Ghita al descubrir que la salvada es Marisa: "La isla me tumbó"

Llegado el momento de conocer quién es el primer expulsado de la edición, los concursantes que se encuentran en la playa de Álex Ghita comienzan una nueva discusión. Tras ello, Jorge Javier daba paso a la expulsión: "Vamos a descubrir la decisión del público. Los espectadores de 'Supervivientes 2026' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea...Marisa".

Pese a sus ganas de irse, María Lamela se tomaba unos minutos para conocer cómo se siente el concursante, a lo que él muy tajante confiesa que "tenía muchas ganas de irme. Entré aquí con un objetivo muy claro, pero al final la isla me tumbó completamente de arriba a abajo. Hizo daño la isla en mi. Esto vale por un año de supervivientes. Todos mis compañeros son buena gente y ahora los quiero ver activos, no estrellitas de mar".