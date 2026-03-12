Lorena Romera 12 MAR 2026 - 11:33h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se pronuncia por primera vez sobre el acercamiento con Isabel Pantoja

Guillermo, novio de Irene Rosales, lanza un demoledor dardo a Kiko Rivera

Kiko Rivera no deja de acaparar todo tipo de titulares y minutos de televisión. Especialmente, desde que publicase a través de su perfil de Instagram una foto antigua junto a su madre. Algo que era impensable hace apenas unos días. Una imagen que marcaba un antes y un después y que sellaba su reconciliación, de la que ya han salido a la luz los detalles. Tras convertirse en el centro de todas las miradas, el dj ha ofrecido sus primeras palabras a los medios de comunicación, confirmando que está muy feliz con este acercamiento.

Después de mucho tiempo asegurando que la relación con su madre estaba rota, que Kiko Rivera actualizase sus stories con una foto junto a ella dejaba completamente en shock a sus seguidores. Era una imagen antigua que el que fuera concursante de 'Supervivientes' y 'GH DÚO' rescataba de un álbum de fotos con la intención de anunciar, de forma velada, esta nueva etapa con la tonadillera.

Desde entonces, se han empezado a conocer los primeros detalles de este acercamiento -del que no forma parte Isa Pantoja, a la que han dejado fuera de la ecuación-. Todo surge a raíz de una llamada telefónica, cuya iniciativa habría surgido por parte de la tonadillera, según Kike Calleja. "Esa llamada tiene un doble motivo: ella se entera de un paso que quiere dar Kiko Rivera y también recibe una información muy importante para ella que le trastoca una serie de planes que tenía apartados", ha revelado el colaborador.

"Tienen esa conversación y luego le hace una serie de peticiones", ha añadido, desvelando los entresijos de ese acercamiento que dejó al exmarido de Irene Rosales en shock a la par que "emocionado". Algo que él mismo ha confirmado ahora frente al micrófono de 'Europa Press'. Mientras caminaba junto a Lola, su novia, que le ha devuelto la sonrisa, Kiko Rivera ha atendido a los medios de comunicación. Con una enorme sonrisa, el dj no ha podido esconder su alegría.

"Estoy feliz", ha señalado cuando le han preguntado por ese acercamiento con su madre. Aunque no ha respondido a las preguntas sobre el estado de salud de la cantante ni en qué punto se encuentra su relación, el que fuera concursante de 'Supervivientes' sí ha querido dejar esta pildorita para corroborar que todo está bien entre ellos y que la relación maternofilial está en un buen momento.